Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar лечился в психиатрической больнице

Телеканал "360" опубликовал новые подробности задержания попутчика москвички Ирины Ахматовой.
Источник телеканала в правоохранительных органах сообщил, что задержанным оказался мужчина 1979 года рождения. Ранее он лечился в психиатрической больнице, но сбежал из нее. До 2014 года мужчина находился в розыске.
В 2011 году против него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество", однако через месяц обвинения были сняты.
23 декабря Ирина Ахматова поехала на своей машине из Москвы в Тулу. На станции метро "Аннино" она взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. Затем девушка перестала выходить на связь. Ее автомобиль обнаружили в Ярославле возле одного из супермаркетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Попутчика девушки задержали 30 декабря в городе Гороховец Владимирской области.
В Москве задержан попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar
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