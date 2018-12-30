Задержан подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar

Фото: vk.com/Irina Sergeevna

Задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar, сообщает Агентство "Москва". Его допрашивают.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По информации ведомства, 23 декабря женщина отправилась на автомобиле Audi из Москвы в Тулу.

Согласно предварительным данным, через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar у одной из станций метро на юге Москвы в машину подсел мужчина. Затем автомобиль направился в сторону Подмосковья. После этого женщина перестала выходить на связь.

Ранее СМИ уточняли, что Ахматова является директором двух столичных ресторанов Burger King. Ее попутчик был судим за изнасилование и мошенничество.