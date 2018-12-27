Возбуждено дело после исчезновения ехавшей из Москвы в Тулу женщины

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 29-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.
По информации ведомства, вечером в четверг, 27 декабря, в следственные органы сообщили об исчезновении женщины, которая отправилась на автомобиле Audi из Москвы в Тулу. По поручению и.о. главы ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как уточнили в СК, вечером 23 декабря женщина поехала на машине из столицы в Тулу. По предварительным данным, через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar у одной из станций метро на юге Москвы в машину подсел мужчина. Затем автомобиль направился в сторону Московской области. После этого женщина перестала выходить на связь. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Женщина бесследно пропала по пути из Москвы в Тулу
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