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01:26

Попутчик клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве

происшествия

01:26

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Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве москвички Ирины Ахматовой 39-летний Виталий Чикирев дал признательные показания. Об этом сообщила Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.

По информации следствия, мужчина спланировал свои действия заранее. Готовясь к убийству, Чикирев с помощью фальшивых аккаунтов в сервисе BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, забронировал все места в машине.

На допросе он рассказал, что совершил преступление в Серпуховском районе. В настоящий момент там работают оперативники.

По неподтвержденным данным, Чикирев страдает психическим расстройством. Ранее он лечился в психиатрической больнице, из которой в итоге сбежал. Также сообщается, что он был участником боевых действий в Чечне. Помимо этого, Чикирев был судим за изнасилование, грабеж и развратные действия.

Директор двух ресторанов Burger King Ирина Ахматова пропала 23 декабря. В этот день она поехала на своей машине из Москвы в Тулу. На станции метро "Аннино" девушка взяла попутчика, который связался с ней через сервис BlaBlaCar. Затем Ирина перестала выходить на связь.

Спустя несколько дней ее автомобиль обнаружили в Ярославле возле одного из супермаркетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Попутчика девушки задержали 30 декабря в городе Гороховец Владимирской области. Им оказался Виталий Чикирев, 1979 года рождения.

происшествия

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