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14:03

Убийца попутчицы в BlaBlaCar может быть причастен к серии нападений

происшествия

14:03

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Задержанный по делу об убийстве Ирины Ахматовой, которая пропала после поездки с найденным ею через сервис BlaBlaCar попутчиком, Виталий Чикирев подозревается в серии нападении на женщин.

Полиция установила, что он ранее ограбил и пытался изнасиловать женщину в столичном районе Кунцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проверяется связь мужчины с еще пятью преступлениями в отношении женщин в других регионах страны. Есть версия, что Чикирев напал на двух женщин в Ярославле, на двух – во Владимире и еще на одну – в Московской области.

Источник уточнил, что инцидент в Кунцеве произошел в ноябре минувшего года. Со слов потерпевшей, неизвестный оглушил ее ударом сзади в подъезде жилого дома, а затем принялся раздевать. В момент, когда он собирался ее изнасиловать, женщина очнулась и попросила отпустить ее. Подозреваемый согласился, забрав у нее деньги и ценные вещи.

Вечером 27 декабря следователи получили сообщение об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Как выяснилось позже, вечером 23 декабря женщина ушла с работы и поехала из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.

Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре Чикирева задержали. Он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.

Сервис BlaBlaCar может ужесточить контроль за своими клиентами

происшествия

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