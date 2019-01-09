Убийца попутчицы в BlaBlaCar может быть причастен к серии нападений

Задержанный по делу об убийстве Ирины Ахматовой, которая пропала после поездки с найденным ею через сервис BlaBlaCar попутчиком, Виталий Чикирев подозревается в серии нападении на женщин.
Полиция установила, что он ранее ограбил и пытался изнасиловать женщину в столичном районе Кунцево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время проверяется связь мужчины с еще пятью преступлениями в отношении женщин в других регионах страны. Есть версия, что Чикирев напал на двух женщин в Ярославле, на двух – во Владимире и еще на одну – в Московской области.
Источник уточнил, что инцидент в Кунцеве произошел в ноябре минувшего года. Со слов потерпевшей, неизвестный оглушил ее ударом сзади в подъезде жилого дома, а затем принялся раздевать. В момент, когда он собирался ее изнасиловать, женщина очнулась и попросила отпустить ее. Подозреваемый согласился, забрав у нее деньги и ценные вещи.
Вечером 27 декабря следователи получили сообщение об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Как выяснилось позже, вечером 23 декабря женщина ушла с работы и поехала из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.
Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре Чикирева задержали. Он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.
Сервис BlaBlaCar может ужесточить контроль за своими клиентами
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