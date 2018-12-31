Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве клиентки BlaBlaCar

Фото: канал Москва 24

Мещанский суд столицы арестовал Виталия Чикирева, обвиняемого в убийстве девушки, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина останется под стражей до 27 февраля. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном.

Вечером 23 декабря пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личной машине. По информации следствия, у метро на юге города в автомобиль сел мужчина, нашедшийся через BlaBlaCar. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска.

27 декабря поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Попутчика девушки задержали 30 декабря во Владимирской области. Им оказался Виталий Чикирев 1979 года рождения, уже судимый до этого.

Известно, что потерпевшая – директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова. Ее тело до сих пор не найдено. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.