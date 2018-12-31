Дело об исчезновении клиентки BlaBlaCar передали в центральный аппарат СК

Фото: канал Москва 24

Дело о безвестном исчезновении 29-летней москвички, ехавшей из столицы в Тулу и взявшей попутчика, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело будет расследовать центральный аппарат ведомства по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Вечером 23 декабря пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле. По информации следствия, у метро на юге города в машину сел попутчик, нашедшийся через BlaBlaCar. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска.

Вечером 27 декабря поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Попутчика девушки задержали 30 декабря в городе Гороховец Владимирской области. Им оказался Виталий Чикирев, 1979 года рождения.

Подозреваемый признал свою вину. Мужчина спланировал свои действия заранее. Готовясь к убийству, он с помощью фальшивых аккаунтов в BlaBlaCar забронировал все места в машине. По некоторым сведениям, Чикирев был судим за изнасилование, грабеж и развратные действия.

Тело женщины продолжают искать. Согласно данным СМИ, Ирина Ахматова была директором двух ресторанов Burger King.