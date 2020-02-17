Опубликованы кадры нападения в храме в Москве

Фото: скриншот видео ГУ МВД Росии по г. Москве

МВД опубликовало кадры с камер видеонаблюдения в храме Николая Чудотворца в Москве, где злоумышленник напал на людей.

На видеозаписи видно, как мужчина в красной куртке с рюкзаком заходит в церковь и ходит внутри здания. Также видно лицо подозреваемого.

Видео: ГУ МВД Росии по г. Москве

Известно, что злоумышленник напал на нескольких мужчин и нанес им ножевые ранения. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Липецка. У него изъяли нож, перчатки и пакет с марихуаной, передает "Газета.ру"

Подозреваемый не смог объяснить свой поступок, однако заверил, что преступление не планировал. Мужчина рассказал, что нож всегда носит с собой, однако такое желание у него возникло впервые. По его словам, он захотел пройти в алтарь, конкретных претензий к священникам у него не было.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и набросился на служителей. Позднее стало известно, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он успел ранить ножом двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.