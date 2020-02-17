Напавший с ножом на людей в храме заявил, что встал не с той ноги

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по г. Москве

Мужчина, напавший с ножом на служителей храма в Москве, не смог объяснить свой поступок, однако заверил, что преступление не планировал.

"Я проснулся, не с той ноги встал, мне не особо радостно было. Я не готовился, на ходу все, заранее не было подготовки. Храм не выбирал, просто мимо проходил", – приводит ТАСС слова задержанного.

Мужчина рассказал, что нож всегда носит с собой, однако такое желание у него возникло впервые. По словам нападавшего, он захотел пройти в алтарь, конкретных претензий к священникам у него не было.

"Может, что с головой у меня, я не знаю, я же не врач", – добавил мужчина, заявив, что употребляет наркотики, а накануне пил алкоголь.

Проведенный экспресс-тест не выявил следов алкоголя или наркотиков у задержанного. Полный анализ будет готов через 10 рабочих дней.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и набросился на служителей. Позднее стало известно, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он успел ранить ножом двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.