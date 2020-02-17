Тест не выявил опьянения у мужчины, напавшего на служителей храма в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Мужчина, напавший с ножом на служителей храма в Москве, не находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Такие данные показал проведенный экспресс-тест.

"У нападавшего из внутреннего кармана куртки изъят неизвестный сверток. Как показало исследование, в нем лежала марихуана общей массой 1,6 грамма. При этом задержанный был обследован на состояние наркотического и алкогольного опьянения, и экспресс-тест ничего не показал", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полный анализ будет готов через 10 рабочих дней.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и набросился на служителей. Позднее стало известно, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он успел ранить ножом двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.