Опубликовано видео из школы в Ульяновске, где ученик напал на учительницу

Следственный комитет опубликовал видео из кабинета школы в Ульяновске, где ученик напал с кухонным ножом на учительницу математики. На кадрах видно, как специалисты проводят оперативные действия, в частности, продемонстрировано орудие преступления.
По предварительным данным, между учительницей и школьником не было конфликта. Об этом сообщили "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления СКР по Ульяновской области.
Как сообщают очевидцы, ученик напал на преподавателя без причины.
"Сейчас допрашивают учителей. У ученика изымаются гаджеты", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе СКР по региону отметили, что кухонный нож, которым юноша ранил учительницу, он бросил в классе.
В среду, 26 февраля, во время урока учащийся восьмого класса напал на 59-летнюю учительницу. Пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Подростка задержали у него дома сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в соцсети назвал происшествие "вопиющим".
Ранее сообщалось, что для повышения уровня охраны школ подготовлен законопроект и два постановления правительства. Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. Также подготовлены проекты постановлений, направленные на установление специальных требований к охранным организациям, которые предоставляют услуги в учебных заведениях.
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