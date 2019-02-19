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16:18

В Росгвардии рассказали о мерах повышения безопасности школ

безопасность

16:18

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Для повышения уровня охраны школ подготовлен законопроект и два постановления правительства, сообщает пресс-служба Росгвардии со ссылкой на заместителя директора ведомства Сергея Лебедева.

"Вопросы повышения безопасности образовательных организаций требуют комплексного подхода, включая внесение изменений в действующее законодательство", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как отмечается, правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. Также подготовлены проекты постановлений, направленные на установление специальных требований к охранным организациям, которые предоставляют услуги в учебных заведениях.

По словам Лебедева, проекты постановлений планируют внести в правительство в ближайшее время.

Ранее Росгвардия предложила повысить возраст покупки оружия до 21 года. Это, по мнению представителей ведомства и депутатов Госдумы, обеспечит безопасность людей.

Один из самых резонансных случаев в прошлом году произошел 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди них 15 студентов и пять работников колледжа.

Еще 50 человек получили ранения. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Власти Крыма объявили трехдневный траур в память о жертвах атаки на колледж.

По словам первого замначальника Управления ФСБ России Сергея Егорова, силовики предотвратили несколько нападений на образовательные учреждения после трагедии в колледже в Керчи.

безопасность

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