Двоих приезжих задержали после нападения с пистолетом на беременную москвичку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Липецкой области правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении на беременную москвичку.

40-летняя жительница столицы обратилась с заявлением в полицию, в котором рассказала о том, что двое неизвестных сели в ее автомобиль и стали угрожать пистолетом, требуя отдать им деньги.

"Испуганная женщина выполнила их требования и отдала имевшиеся при себе 20 тысяч рублей. Немного проехав вместе с потерпевшей, незнакомцы вышли из салона автомашины и скрылись в неизвестном направлении", – приводит Агентство "Москва" слова начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимира Васенина.

В ходе разыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать под Липецком. Ими оказались двое приезжих возраста 28 лет и 31 года. Следователи выяснили, что похищенные средства мужчины успели потратить.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое. Оба фигуранта были арестованы.

Ранее сообщалось о том, что в Москве избили известного блогера Андрея Петрова. Сосед напал на него ночью в подъезде многоэтажки после замечания о громкой музыке. В настоящее время потерпевший находится в больнице.

