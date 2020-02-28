Ульяновский суд арестовал напавшего с ножом на учительницу школьника

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Ленинский районный суд Ульяновска арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 26 февраля 15-летний школьник кухонным ножом нанес проникающее ранение в область живота учительнице математики. 59-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние оценивают как средней тяжести.

После нападения подозреваемый с места преступления скрылся и позднее был задержан в квартире отца. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее полиция задержала приезжего за нападение с ножом на мужчину в московском метро. Нож, который изъяли у задержанного, отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.