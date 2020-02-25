В Татарстане уволили учителя, который пришел в школу пьяным

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Учителя азнакаевской школы № 7 в Татарстане уволили за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости.

Речь идет об учителе технологии. 13 февраля он явился в школу пьяным. По факту случившегося провели служебное расследование, в результате которого педагог лишился работы, заявили в управлении образования Азнакаевского района республики.

С учениками, ставшими свидетелями инцидента, и их родителями провели "этическую беседу".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в присутствии учеников сидит на парте, качаясь, пытается что-то говорить, но затем теряет равновесие и падает на пол.

В 2019 году в поселке Боровском Тюменской области сначала отстранили, а затем уволили преподавателя ОБЖ, избившего во время занятия учеников. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом. По некоторым сведениям, учитель таким образом хотел отучить подопечных кидаться посторонними предметами во время урока.