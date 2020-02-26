Задержан подросток, напавший на учителя с кухонным ножом

Фото: СК РФ

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Ульяновской области Евгений Словцов рассказал, что напавший на учительницу подросток задержан, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что школьника нашли в квартире отца после того, как он скрылся с места преступления.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подростку меры пресечения", – отметил Словцов.

Школьник напал на учительницу математики с кухонным ножом в одной из школ Ульяновска. Сообщается, что перед инцидентом между ними не было конфликта.

Пострадавшая была госпитализирована. В настоящий момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В СК возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее Общероссийский союз образования внес предложение об ужесточении ответственности родителей за издевательства и оскорбления детей в отношении учителей. Взыскание может возрасти до 5 тысяч рублей.