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Москва 24

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Происшествия

01 марта, 22:10

Известного блогера Андрея Петрова избили в Москве

происшествия криминал

Блогера Андрея Петрова избили в Москве

Известного блогера Андрея Петрова избили в столице, передает телеканал Москва 24.

Во время конфликта молодой человек был вместе с другом Дмитрием Городецким. Сейчас оба находятся в больнице, где их осматривают медики. У Петрова диагностировали травму головы.

По данным СМИ, но блогера напали ночью в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы, где он снимает квартиру. Отмечается, что его сосед пожаловался на громкую музыку, а затем дождался Петрова и его друга в подъезде и напал на них. Молодой человек успел применить газовый баллончик, но это не остановило нападавшего.

Ранее крымчанка напала на дядю с ножом, исполнив "просьбу" покойного отца. Проснувшись, девушка пошла на кухню, взяла нож и нанесла несколько ранений в живот дяде, рассказали правоохранители. Позднее она созналась в содеянном во время дачи показаний. Как выяснилось, девушка ранее страдала психическими расстройствами.

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