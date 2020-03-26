Житель дома в центре Москвы пытался задушить кровельщика из-за шумных работ

Столичная полиция задержала мужчину, который попытался задушить кровельщика и угрожал ему убийством из-за того, что тот проводил шумные работы в доме, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома 15 по Большому Сергиевскому переулку. В ходе конфликта житель дома напал на кровельщика ГБУ "Жилищник Мещанского района".

Нападавшего задержали, он признался в содеянном. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Таганском районе неизвестные похитили 216 пожарных гидрантов. Они были украдены из подъездов домов 6 и 7 на улице Библиотечной. По данному факту проводится проверка.