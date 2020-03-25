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Москва 24

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Происшествия

15:40

В Москве задержали подозреваемого в убийстве трех человек в 2005 году

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двух подростков в 2005 году. Трагедия произошла на севере столицы, как сообщает Агентство "Москва".

"Удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания совершенного им преступления в 2005 году, пояснив, что мотивом явилась ревность", – заявила старший помощник руководителя ГУ СК России по городу Юлия Иванова.

По версии следствия, мужчина совершил преступление в январе 2005 года. Жертвами стали женщина, 17-летняя дочь и ее подруга.

Как заявила Иванова, в ходе следствия было отобрано и проверено 65 биологических образцов, проведено более 80 экспертиз. Правоохранители также допросили более 70 человек.

В отношении задержанного мужчины проводится комплекс следственных мер, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Два дня назад Савеловский суд Москвы арестовал виновного в убийстве супруги и ее родителей. Трагедия произошла на севере столицы, в ночь на 21 марта.

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