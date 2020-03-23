Суд арестовал мужчину, признавшего вину в убийстве жены и ее родителей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Савеловского суда

Савеловский суд арестовал 39-летнего Станислава Иванова, который признал вину в убийстве супруги и ее родителей на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Обвиняемый останется под стражей до 21 мая. Ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, не удовлетворено.

По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанес множественные удары ножом супруге и ее родителям. Потерпевшие скончались на месте. После мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал о преступлении.

В квартире находились двое детей. Насилие в отношении них не применялось. Временную опеку над ребятами получит бабушка.

Сотрудники соцзащиты посетили дом, где находятся дети. Сейчас они в безопасности. Семья ранее на учете не состояла, за социальной помощью не обращалась.

Источник в правоохранительных органах отмечал, что мужчина страдал депрессией и мог пойти на преступление из-за нервного срыва. По его словам, Иванов работал в аудиторской фирме, жена вместе с детьми временно переехала к родителям.