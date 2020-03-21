Опеку над детьми совершившего тройное убийство отца получит бабушка

Фото: телеграм-канал "Hue"

Временную опеку над детьми, чей отец убил супругу и ее родителей, получит бабушка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.

Сотрудники соцзащиты посетили дом, где находятся дети. Сейчас они в безопасности.

Специалисты помогут бабушке подготовить документы на оформление в ближайшее время. Детям окажут необходимую поддержку, со старшим ребенком работает психолог.

Известно, что семья ранее на учете в учреждении соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась.

По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Потерпевшие скончались на месте. После мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и рассказал о преступлении.

В квартире находились двое детей. Насилия в отношении них не применялось.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Мужчина задержан.