Опеку над детьми совершившего тройное убийство отца получит бабушка

Фото: телеграм-канал "Hue"
Временную опеку над детьми, чей отец убил супругу и ее родителей, получит бабушка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.
Сотрудники соцзащиты посетили дом, где находятся дети. Сейчас они в безопасности.
Специалисты помогут бабушке подготовить документы на оформление в ближайшее время. Детям окажут необходимую поддержку, со старшим ребенком работает психолог.
Известно, что семья ранее на учете в учреждении соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась.
По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. Потерпевшие скончались на месте. После мужчина позвонил родителям и в правоохранительные органы и рассказал о преступлении.
В квартире находились двое детей. Насилия в отношении них не применялось.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Мужчина задержан.