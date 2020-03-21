Подозреваемый в убийстве жены и ее родителей в Москве страдал депрессией

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мужчина, который подозревается в убийстве жены и ее родителей в квартире на Вололоколамском шоссе, страдал депрессией и мог пойти на преступление из-за нервного срыва, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина работал в аудиторской фирме, жена вместе с детьми временно переехала к родителям.

"Ее муж накануне приехал к ним. До этого он не спал три ночи. У него была депрессия, развились панические атаки. Теща ему сделала успокоительный укол, и он уснул. Когда проснулся, решил, что его хотят убить, взял нож и убил им жену и ее родителей", – рассказал источник.

Ранее представитель СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в ночь на 21 марта в квартире на севере Москвы мужчина нанес удары ножом 38-летней супруге и ее родителям, 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте. В это время в квартире находились дети, они не пострадали.

После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело.

В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в отношениях. Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".