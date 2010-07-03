Историк Соколов полностью признался в содеянном на суде

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Историк Олег Соколов отказался от конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова адвоката обвиняемого Александра Почуева.
"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", – уточнил правозащитник.
Он также добавил, что в следственных действиях участвовали криминалисты из Москвы. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта.
О содеянном Олегом Соколовым в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Соколов оформил явку с повинной. Сообщается, что жертву могли убить выстрелом из обреза.
11 ноября доценту СПбГУ Соколову было предъявлено обвинение в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки. Он будет заключен под стражу на два месяца. Соколов не впервые оказывается в поле зрения СМИ. В 2018 году сообщалось, что другая студентка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.
В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".
Историку Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
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