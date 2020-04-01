Неизвестный с ножом напал на продавца в столичном магазине

Фото: телеграм-канал Baza

В Москве неизвестный с ножом напал на продавца при попытке пронести товар мимо кассы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел около 13:00 в магазине на улице Селигерской. Злоумышленник с места происшествия скрылся, а пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, ведется розыск нападавшего.

Ранее двоих приезжих задержали по подозрению в нападении на таксиста в Москве. Нападавшие несколько раз ударили 53-летнего мужчину предметом, схожим с ножом, похитили деньги и скрылись.