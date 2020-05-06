СК повторно обратился в суд по факту нападения на полицейского на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие повторно обратилось в суд с ходатайством об аресте выходца из Киргизии, который напал на полицейского на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева Махмуджана Машраповича", – объявили в Перовском районном суде.

Инцидент с нападением произошел 30 апреля на Вешняковской улице. Представитель правоохранительных органов остановил прохожего для проверки документов, а тот отреагировал агрессией и вступил в драку.

2 мая Перовский районный суд Москвы отказался арестовывать Матмусаева, освободив его под подписку о невыезде.

