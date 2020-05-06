СК повторно обратился в суд по факту нападения на полицейского на востоке Москвы

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Следствие повторно обратилось в суд с ходатайством об аресте выходца из Киргизии, который напал на полицейского на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева Махмуджана Машраповича", – объявили в Перовском районном суде.
Инцидент с нападением произошел 30 апреля на Вешняковской улице. Представитель правоохранительных органов остановил прохожего для проверки документов, а тот отреагировал агрессией и вступил в драку.
2 мая Перовский районный суд Москвы отказался арестовывать Матмусаева, освободив его под подписку о невыезде.
Москвич, ранее напавший на полицейского, обвиняется в покушении на убийство