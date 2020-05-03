Задержан водитель, протащивший полицейского на двери автомобиля

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Сотрудник подмосковной полиции пострадал во время проверки документов у водителя автомобиля, который протащил его на двери машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в деревне Корытцево. Отмечается, что сотрудник полиции остановил автомобиль с целью проверки документов у водителя, однако тот резко тронулся с места, зацепив полицейского.

В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что нетрезвый 41-летний житель устроил конфликт с правоохранителями, которые попросили забрать собаку, пытавшуюся их укусить.

В ответ на замечание мужчина набросился на полицейских с ножом. Инцидент случился в городе Озеры. В настоящее время фигурант дела решением суда заключен под стражу.

