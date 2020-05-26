Москвичка напала с ножом на соседку с целью вернуть долг

Замначальника пресс-службы столичного управления МВД РФ Екатерина Гузь сообщила, что в Москве задержали женщину, которая напала на соседку с кухонным ножом, передает РИА Новости

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о разбое. Все началось с обращения 42-летней москвички в правоохранительные органы. Она сообщила, что ее соседка, 51-летняя женщина, напала на нее, пытаясь отнять деньги.

Подозреваемую нашли и задержали оперативники. У нее обнаружили кухонный нож. Она заявила, что требовала вернуть долг у соседки, однако потерпевшая сообщила, что никогда не занимала у нее деньги.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Он похитил деньги из кассы и несколько пачек сигарет.

До этого двое мужчин напали на москвича в центре столицы и избили его, похитив деньги и мобильный телефон. Все началось с того, что они подошли к нему и потребовали средства на алкоголь.