Продавец дивана в Москве получил контузию во время конфликта с недовольным покупателем

08:48
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице произошел конфликт между продавцом и покупателем, в результате которого первый получил травмы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
В правоохранительных органах сообщили, что 16 мая в Замоскворечье к столичному жителю прибыл мужчина, которому был продал диван. Покупатель остался недовольным качеством товара, в связи с чем начался конфликт. Продавец получил несколько ударов в лицо, в результате чего у него зафиксировали контузию легкой степени и эрозию роговицы левого глаза.
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что в настоящий момент проводится проверка в связи с инцидентом. Правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве арестовали мужчину, который напал на прохожего, потребовав у него деньги и ключи от машины. Затем он нанес ножевое ранение водителю автомобиля и пытался скрыться, оказав сопротивление столичной полиции.
Также в Москве недавно произошло нападение на российского волейболиста Алексея Спиридонова. Он смог отбиться от вооруженных грабителей.
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