Продавец дивана в Москве получил контузию во время конфликта с недовольным покупателем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице произошел конфликт между продавцом и покупателем, в результате которого первый получил травмы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В правоохранительных органах сообщили, что 16 мая в Замоскворечье к столичному жителю прибыл мужчина, которому был продал диван. Покупатель остался недовольным качеством товара, в связи с чем начался конфликт. Продавец получил несколько ударов в лицо, в результате чего у него зафиксировали контузию легкой степени и эрозию роговицы левого глаза.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что в настоящий момент проводится проверка в связи с инцидентом. Правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который напал на прохожего, потребовав у него деньги и ключи от машины. Затем он нанес ножевое ранение водителю автомобиля и пытался скрыться, оказав сопротивление столичной полиции.

Также в Москве недавно произошло нападение на российского волейболиста Алексея Спиридонова. Он смог отбиться от вооруженных грабителей.