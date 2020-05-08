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Происшествия

19:52

В полиции прокомментировали нападение на москвичку возле метро "Белорусская"

происшествия эксклюзив

Фото: соцсети

Жительница столицы Алена Ивлева на своей странице в соцсетях рассказала о нападении на нее в центре города. Информацию о случившемся Москве 24 подтвердили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы.

"5 мая в дежурную часть по Тверскому району города Москвы поступила информация о том, что по улице Грузинский Вал неизвестный мужчина ударил одну прохожую мимо женщину. Эта женщина являлась ему незнакомой, просто проходила мимо", – рассказала начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

Она подчеркнула, что сотрудники полиции прибыли на место незамедлительно, задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции.

Этим гражданином оказался 24-летний приезжий. По данному факту проводится проверка.
Татьяна Дугина
начальник пресс-службы УВД по ЦАО

Дугина пояснила, что на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, Тверской районный суд Москвы назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. Дугина добавила, что молодой человек ударил только одну девушку, которая и написала заявление.

Ранее в социальных сетях москвичка Алена Ивлева пожаловалась, что неизвестный напал не только на нее, но и еще на нескольких женщин возле станции метро "Белорусская", после чего попытался скрыться. По словам девушки, его задержали очевидцы произошедшего.

"Я подошла к этому парню, совсем молодой, плакал, просил отпустить, я посмотрела ему в глаза, мне хотелось туда взглянуть, кроме запутанности, потерянности, дикого страха, ничего больше не увидела", – написала она в своей публикации.

Алена рассказывает, что спросила своего обидчика, почему он ее ударил. Молодой человек якобы ответил, что она была без маски, поэтому "в заговоре против мира".

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Соболева Илона

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