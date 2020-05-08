В полиции прокомментировали нападение на москвичку возле метро "Белорусская"

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Жительница столицы Алена Ивлева на своей странице в соцсетях рассказала о нападении на нее в центре города. Информацию о случившемся Москве 24 подтвердили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы.

"5 мая в дежурную часть по Тверскому району города Москвы поступила информация о том, что по улице Грузинский Вал неизвестный мужчина ударил одну прохожую мимо женщину. Эта женщина являлась ему незнакомой, просто проходила мимо", – рассказала начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

Она подчеркнула, что сотрудники полиции прибыли на место незамедлительно, задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции.





Татьяна Дугина начальник пресс-службы УВД по ЦАО Этим гражданином оказался 24-летний приезжий. По данному факту проводится проверка.

Дугина пояснила, что на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, Тверской районный суд Москвы назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. Дугина добавила, что молодой человек ударил только одну девушку, которая и написала заявление.

Ранее в социальных сетях москвичка Алена Ивлева пожаловалась, что неизвестный напал не только на нее, но и еще на нескольких женщин возле станции метро "Белорусская", после чего попытался скрыться. По словам девушки, его задержали очевидцы произошедшего.

"Я подошла к этому парню, совсем молодой, плакал, просил отпустить, я посмотрела ему в глаза, мне хотелось туда взглянуть, кроме запутанности, потерянности, дикого страха, ничего больше не увидела", – написала она в своей публикации.

Алена рассказывает, что спросила своего обидчика, почему он ее ударил. Молодой человек якобы ответил, что она была без маски, поэтому "в заговоре против мира".



Соболева Илона