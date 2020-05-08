Суды Москвы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая

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Мосгорсуд и суды общей юрисдикции Москвы будут работать в ограниченном режиме вплоть до 31 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"Режим работы судов общей юрисдикции города Москвы, действовавший в период с 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, сохраняется до 31 мая 2020 года", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Пресс-секретарь Ульяна Соколова уточнила, что данное решение объяснили особенностями эпидемиологической ситуации в столице и необходимостью следовать указу мэра Москвы о режиме повышенной готовности.

Ранее стало известно, что Московский областной суд планирует возобновить слушания в отношении уголовных дел всех категорий 12 мая. Также учреждение планирует вновь начать судебные процессы по гражданским и административным делам.

Накануне Сергей Собянин объявил, что введенный в столице режим повышенной готовности продлили до 31 мая.

