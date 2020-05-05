Мособлсуд возобновит слушания по уголовным делам с 12 мая

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Московский областной суд планирует возобновить слушания в отношении уголовных дел всех категорий 12 мая, передает ТАСС со ссылкой на представителей инстанции.

"С 12 мая 2020 года Московским областным судом планируется возобновление слушаний уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях согласно ранее направленным извещениям о дате, времени и месте судебного заседания", – подчеркнули в учреждении.

Кроме того, стало известно, что на следующий день учреждение планирует вновь начать судебные процессы по гражданским и административным делам. В то же формат проведения слушаний в инстанции не уточнили.

"Мособлсудом с 13 мая 2020 года планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел", – сообщили в инстанции.

Что касается Московского городского суда, то в нем пояснили, что в настоящий момент возобновление судебных процессов не планируется.

Ранее Верховный суд РФ порекомендовал судьям реже отправлять подозреваемых в СИЗО. Они отметили, что подобная мера пресечения должна предприниматься лишь в исключительных случаях в связи с угрозой распространения коронавируса.