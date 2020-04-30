ВС рекомендовал судам на время COVID-19 реже отправлять людей в СИЗО

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Верховный суд РФ рекомендовал судьям из-за коронавируса реже отправлять подозреваемых в СИЗО. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВС документе.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, может быть принято судом лишь в исключительных случаях", – говорится в документе.

Также отмечается, что суд должен учитывать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в следственных изоляторах и камерах временного содержания.

Ранее сообщалось, что более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключенных заразились новой коронавирусной инфекцией. В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований.

Для предотвращения распространения заболевания для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений учреждений. Он предусматривает общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.

В территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор. Поступающие в СИЗО граждане проходят специальный медосмотр, делаются тесты на коронавирус.

В следственных изоляторах, работающих в режиме особых условий, сотрудников перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции.

