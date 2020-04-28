Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразилось коронавирусом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключенных заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований. Больных с тяжелой формой заболевания нет.
Для предотвращения распространения заболевания для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений учреждений. Он предусматривает общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.
В территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор. Это позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан. Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня.
Поступающие в СИЗО проходят медосмотр, собирается эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами. Медработники вдвое увеличили количество обходов и осмотров.
При первых появлениях респираторного заболевания проводятся лабораторные исследования на коронавирус. В каждом случае заболевания пациент изолируется, под наблюдение берутся контактировавшие с ним лица.
В следственных изоляторах, работающих в режиме особых условий, сотрудников перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции.
Личному составу выдаются средства индивидуальной защиты, на всех объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением бактерицидных средств и облучателей.
Ранее в российской армии выявили 874 случая заражения коронавирусом. Тестирование проводилось в период с марта по 26 апреля.
Кроме того, коронавирус подтвердился почти у 250 человек из гражданского персонала ВС РФ, 779 курсантов и слушателей военных вузов, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учреждений.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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