УФСИН опровергло информацию о вспышке пневмонии в "Матросской тишине"

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Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе "Матросская тишина". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Информация в ряде СМИ о возможной вспышке пневмонии в "Матросской тишине" не соответствует действительности. На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано", – сказали в ведомстве.

В пресс-службе заверили, что во всех учреждениях имеется медицинский персонал для оказания своевременной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. Также все столичные изоляторы располагают достаточным запасом лекарств.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в "Матросской тишине" заключенные жалуются на плохое самочувствие, в том числе у большинства арестантов якобы выявлены симптомы тяжелого гриппа или пневмонии.

Накануне сообщалось, что семь следственных изоляторов в Москве из-за коронавируса прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Прием осуществляется только в СИЗО-7 на улице Верхние Поля.

С 31 марта сотрудники столичных СИЗО перешли на казарменный режим работы из-за коронавируса. Все сотрудники изоляторов, которые заступили на смену во вторник, останутся на рабочем месте на 14 суток.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

