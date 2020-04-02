УФСИН опровергло информацию о вспышке пневмонии в "Матросской тишине"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе "Матросская тишина". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Информация в ряде СМИ о возможной вспышке пневмонии в "Матросской тишине" не соответствует действительности. На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано", – сказали в ведомстве.
В пресс-службе заверили, что во всех учреждениях имеется медицинский персонал для оказания своевременной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. Также все столичные изоляторы располагают достаточным запасом лекарств.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что в "Матросской тишине" заключенные жалуются на плохое самочувствие, в том числе у большинства арестантов якобы выявлены симптомы тяжелого гриппа или пневмонии.
Накануне сообщалось, что семь следственных изоляторов в Москве из-за коронавируса прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Прием осуществляется только в СИЗО-7 на улице Верхние Поля.
С 31 марта сотрудники столичных СИЗО перешли на казарменный режим работы из-за коронавируса. Все сотрудники изоляторов, которые заступили на смену во вторник, останутся на рабочем месте на 14 суток.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: