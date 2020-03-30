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Москва 24

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Общество

19:20

Сотрудники столичных СИЗО перейдут на казарменный режим

город общество безопасность

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники столичных СИЗО перейдут на казарменный режим работы из-за коронавируса, об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он отметил, что с 31 марта все сотрудники изоляторов, которые заступили на смену, останутся на рабочем месте на 14 суток.

"Они будут ночевать в комнатах для длительных свиданий и других приспособленных для этого помещениях", – добавил Мельников.

Также в московских СИЗО также запретили посылки и все передачи для заключенных.

Ранее московское управление ФСИН утвердило новые ограничения для столичных СИЗО в связи с угрозой распространения коронавируса.

В частности, встречи заключенных с адвокатами будут проходить в комнате для краткосрочных свиданий через стеклянный барьер. Кроме того, представители Общественной наблюдательной комиссии смогут посещать СИЗО лишь при наличии медицинских масок, перчаток и бахил.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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