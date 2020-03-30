Боксера Кушиташвили отпустили из СИЗО под домашний арест

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Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, изменили меру пресечения. Спортсмен больше не содержится под стражей в СИЗО, а переведен под домашний арест.

Мера пресечения продлена до 1 мая, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили пожизненно отстранили от выступлений за сборную.

Боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную

Военный суд в Москве арестовал Георгия Кушиташвили 3 февраля сроком до 1 апреля. Позднее второй военный окружной суд признал арест спортсмена законным.

В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

По данным следствия, спортсмен был нетрезв, а также имел при себе около 0,5 грамма кокаина. Сам боксер утверждал, что никого не бил.