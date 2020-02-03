Генсек Федерации бокса прокомментировал ситуацию с Кушиташвили

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал Москве 24 ситуацию с боксером Георгием Кушиташвили.

"Такое врагу не пожелаешь, ничего хорошего тут нет. На два месяца отправили его. Психологически очень сложно. Сможет ли вообще восстановиться после этого? Он еще ребенок, не такой уж взрослый, кроме бокса он ничем не занимался в жизни", – отметил Кремлев.

Он счел арест Кушиташвили "жестковатым" и заявил, что необходимо было дождаться следствия или отправить хотя бы под домашний арест.

"Зачем молодых людей сразу туда отправлять? Понятно, что надо наказывать, чтобы другим неповадно было, но нужно было следствия дождаться и психику не разрушать. Он боец, парень с характером. Я думаю, не сломается и проявит свой бойцовский характер", – добавил генеральный секретарь.

Также он отметил, что Кушиташвили всегда был дисциплинированным, а потому считает, что виновных нужно искать в его окружении, которое уговорило спортсмена на такой поступок.

Ранее военный суд арестовал боксера Георгия Кушиташвили до 1 апреля. Его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Инцидент произошел 1 февраля на Фрунзенской набережной. Спортсмен вместе со своим другом Овиком Оганнисяном проявили агрессию при проверке документов.