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Происшествия

12:35

Дело возбудили против ударившего сотрудника Росгвардии мужчины

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудник Росгвардии пострадал при проверке документов у двух мужчин в центре Москвы. В отношении одного из них заведено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ.

Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. В ведомстве рассказали, что при проверке документов у мужчин от них последовала агрессивная реакция, после чего один из них совершил нападение на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо.

В пресс-службе добавили, что злоумышленники были оперативно доставлены в отдел полиции. В ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с наркотическим веществом. Сотруднику Росгвардии оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожают, отметили в ведомстве.

Тем временем ряд СМИ и популярные телеграм-каналы сообщают, что задержанными являются чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили и боксер Овик Оганнисян.

Тренер сборной РФ по боксу уже прокомментировал РИА Новости данный инцидент. В разговоре с агентством он был потрясен появившейся в интернете информации, заявив, что раньше у спортсменов не было проблем с дисциплиной.

"Ребята нормальные, не было ничего раньше с ними. Я считал их порядочными. Раньше у них проблем не было вообще ни в чем, даже замечаний" – сказал Фархутдинов.

Чемпион России по боксу стал фигурантом уголовного дела – СМИ

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