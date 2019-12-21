СК завел дело после драки между полицейскими и подростками в Мурманской области

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Следователи возбудили уголовное дело после драки в Апатитах, где группа подростков напала на двух сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей", – отметили в СК.

Инцидент произошел накануне вечером. Подростки шумели возле городского дома культуры. На место происшествия прибыл наряд полиции, однако несовершеннолетние не реагировали на замечания сотрудников. Затем подростки "начали оказывать активное сопротивление".

В результате двое полицейских пострадали. Один из сотрудников получил сотрясение мозга и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травмы. Второй отделался ударами по голове.

Следователи уже допросили несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.

Ранее сообщалось, что компания вооруженных парней напала на охранника столичного McDonald's. Они распылили в него газ из баллончика и угрожали оружием.

