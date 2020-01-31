Мосгорсуд признал законным приговор трем осужденным за нападение на росгвардейца

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Мосгорсуд признал законность приговора, вынесенного трем участникам несанкционированной акции 27 июля, которые были осуждены за нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает РИА Новости.

В декабре 2019 года по решению Мещанского суда Москвы Егор Лесных был приговорен к лишению свободы на три года, Максим Мартинцов – на 2,5 года, а Александр Мыльников получил условный срок.

"Приговор оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", – огласила свое решение судья.

Все фигуранты дела участвовали в заседании суда лично.

На просьбу защиты отложить заседание с целью ознакомиться с материалами дела суд ответил отказом. Кроме того, адвокаты заявили отвод судье, но и это ходатайство было отклонено.

Согласно материалам дела, "27 июля в Москве трое молодых людей, действуя умышленно и группой лиц, повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, причинив физическую боль". Прокурор потребовал для участников акции от 3 до 4 лет колонии.

Ранее сообщалось, что 27 июля 2019 года во время несогласованного митинга в центре столицы за разные правонарушения полицейские задержали 1074 участника.