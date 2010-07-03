Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 годам колонии

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Мещанский суд Москвы назначил Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову реальные сроки по делу о нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля.

Они получили 3 года лишения свободы в колонии общего режима, 2,5 года колонии и 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, передает "Интерфакс" приговор судьи Ирины Аккуратовой. Все трое признаны виновными в применении неопасного для здоровья насилия к представителю власти, Лесных – в двух эпизодах насилия.

Свою вину они не признали. Ранее суд отказался прекратить дело в отношении фигурантов за примирением сторон. При этом потерпевшие говорили, что у них нет особых претензий к подсудимым.

Полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении говорилось, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.