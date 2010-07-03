Суд заочно арестовал еще одного участника несанкционированной акции 27 июля

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Сергея Меденкова, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице, заочно арестовали и объявили в международный розыск. Решение принял Басманный суд столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 21 ноября, Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", – сказала представитель суда.

Собеседница агентства добавила, что обвиняемый является фигурантом дела, которое было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля.

Ранее Басманный районный суд столицы арестовал до 27 января 2020 года Сергея Суровцева, которого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля. Личность Суровцева установили после анализа записей с камер наблюдения и изучения показаний свидетелей.

Несогласованные акции протеста проходили в Москве летом 2019 года несколько выходных дней подряд. Как заявил Сергей Собянин, действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий.

ГУП "Мосгортранс" требует взыскать 1,2 миллиона рублей с организаторов несогласованной акции.

