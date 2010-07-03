Суд арестовал участника несогласованной акции 27 июля Суровцева

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Басманный районный суд столицы арестовал до 27 января 2020 года Сергея Суровцева, которого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 27 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Суровцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 января 2020 года", – огласила постановление судья Наталия Дударь.

Ранее сообщалось, что личность Суровцева установили после анализа записей с камер наблюдения и изучения показаний свидетелей.

По данным следствия, 27 июля во время шествия мужчина ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения, а затем пытался заблокировать других полицейских. Впоследствии подозреваемый скрылся в толпе.

Несогласованные акции проходили в столице летом текущего года несколько выходных дней подряд. Сергей Собянин заявил, что действия полиции и сотрудников Росгвардии уберегли город от серьезных последствий. В качестве примера он привел Барселону, где во время столкновений при протестах за медицинской помощью обратились 182 человека.

Градоначальник также подчеркнул, что в российской столице ежегодно проходят десятки мирных манифестаций – никто не испытывает проблем с их проведением.

В конце августа сообщалось о завершении расследования по ряду дел, связанных с несогласованными акциями в столице.