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Происшествия

20:41

Обвиняемый в применении насилия по отношению к полицейскому признал вину

суды происшествия

Фото: СК РФ

Павел Новиков, подозреваемый в применении насилия по отношению к полицейскому на одной из массовых акций в Москве, признал вину. Об этом заявил следователь в Басманном суде столицы, передает ТАСС.

Следствие предъявило обвинение в насилии в отношении полицейского на акции в Москве. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в июле 2019 года, во время одной из несанкционированных акций в Москве.

"Установлена личность еще одного лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применении насилия в отношении представителя власти"). Им является 32-летний Павел Новиков", – заявили в ведомстве.

Мужчину подозревают в том, что он наносил удары по голове полицейского. Противоправные действия лица, как подчеркнули в ведомстве, подтверждаются свидетельствами очевидцев и видеозаписями с места происшествия.

Новиков признал вину. На данный момент Следственный комитет просит районный суд арестовать обвиняемого на 2 месяца, до 29 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что действия полиции на несанкционированных акциях в столице уберегли город от тяжелых последствий. По словам Собянина, несогласованные акции привели к проблемам на улицах столицы, однако до серьезных затруднений дело не дошло.

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