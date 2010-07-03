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Происшествия

16 октября, 21:01

Суд арестовал четырех участников несогласованной акции 27 июля в Москве

происшествия суды

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Суд столицы удовлетворил ходатайства следствия и арестовал до 14 декабря четырех участников несогласованной акции 27 июля в Москве, передает Агентство "Москва". Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Андрее Баршае и Владимире Емельянове.

Еще один фигурант дела – Александр Мыльников – отправлен под домашний арест на тот же срок.

По версии следствия они напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Всего СК установил личности шести человек, участвовавших в нападении.

Ранее полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций иск на 18 миллионов рублей. Во столько представители московского главка оценили ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

После акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В рамках расследования этих дел были задержаны почти 20 человек. Шестеро из них уже осуждены к реальным срокам лишения свободы, один – осужден условно.

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