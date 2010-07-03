Суд арестовал еще одного фигуранта дела о несогласованной акции в Москве

18:39
Фото: СК РФ
Басманный суд Москвы арестовал Егора Лесных, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает РИА Новости.
Следствие считает, что вина Лесных подтверждается совокупностью доказательств. По словам следователя, арестованный "зарекомендовал себя с отрицательной стороны, постоянно демонстрирует пренебрежение к требованиям действующего законодательства".
Также следователь опасается, что, оставаясь на свободе, Лесных сможет снова совершить преступление, угрожать участникам процесса и уничтожить улики.
Ранее с Следственном комитете заявили, что установили личности шести человек, которые напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.
Басманный суд уже арестовал Владимира Емельянова, который, по данным следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.
Также по обвинению в нападении на росгвардейца был арестован Максим Мартинцов. Оба они пробудут под стражей до 14 декабря текущего года.
Ранее полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций иск на 18 миллионов рублей. Во столько представители московского главка оценили ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.
В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.
Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: