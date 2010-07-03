Суд арестовал еще одного фигуранта дела о несогласованной акции в Москве

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Басманный суд Москвы арестовал Егора Лесных, обвиняемого в нападении на росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что вина Лесных подтверждается совокупностью доказательств. По словам следователя, арестованный "зарекомендовал себя с отрицательной стороны, постоянно демонстрирует пренебрежение к требованиям действующего законодательства".

Также следователь опасается, что, оставаясь на свободе, Лесных сможет снова совершить преступление, угрожать участникам процесса и уничтожить улики.

Ранее с Следственном комитете заявили, что установили личности шести человек, которые напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.

Басманный суд уже арестовал Владимира Емельянова, который, по данным следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.

Также по обвинению в нападении на росгвардейца был арестован Максим Мартинцов. Оба они пробудут под стражей до 14 декабря текущего года.

Ранее полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций иск на 18 миллионов рублей. Во столько представители московского главка оценили ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.

В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.