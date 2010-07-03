Суд арестовал еще одного участника несогласованной акции 27 июля

16:39
Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Басманный суд столицы арестовал еще одного участника несанкционированной акции 27 июля Максима Мартинцова. Его обвиняют в нападении на бойцов спецназа Росгвардии, передает ТАСС.
Он пробудет под стражей до 14 декабря текущего года.
"Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мартинцова на срок до 14 декабря", – огласил решение судья.
Мартинцов свою вину не признал, однако следствие полагает, что она подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий, а также показаниями свидетелей.
Ранее на тот же срок Басманный суд арестовал Владимира Емельянова по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля. По версии следствия, Емельянов "силой удерживал" росгвардейца.
Следствие ходатайствовало об аресте Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова, а под домашний арест просило поместить работающего курьером Александра Мыльникова, у которого на иждивении трое детей.
Согласно версии следователей, Мыльников, Лесных и Мартинцов повалили росгвардейца на тротуар. Лесных также ударил ногой другого правоохранителя, Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал росгвардейца.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.
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