Суд арестовал еще одного участника несогласованной акции 27 июля

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Басманный суд столицы арестовал еще одного участника несанкционированной акции 27 июля Максима Мартинцова. Его обвиняют в нападении на бойцов спецназа Росгвардии, передает ТАСС.

Он пробудет под стражей до 14 декабря текущего года.

"Выслушав доводы сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мартинцова на срок до 14 декабря", – огласил решение судья.

Мартинцов свою вину не признал, однако следствие полагает, что она подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий, а также показаниями свидетелей.

Ранее на тот же срок Басманный суд арестовал Владимира Емельянова по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля. По версии следствия, Емельянов "силой удерживал" росгвардейца.

Следствие ходатайствовало об аресте Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова, а под домашний арест просило поместить работающего курьером Александра Мыльникова, у которого на иждивении трое детей.

Согласно версии следователей, Мыльников, Лесных и Мартинцов повалили росгвардейца на тротуар. Лесных также ударил ногой другого правоохранителя, Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал росгвардейца.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен.