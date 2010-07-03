Суд арестовал участника несогласованной акции, обвиняемого в нападении на росгвардейца

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Басманный суд Москвы арестовал Владимира Емельянова по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля, передает "Интерфакс".

Он останется под стражей до 14 декабря. По версии следствия, Емельянов "силой удерживал" сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Обвиняемый вину не признает.

Адвокат просил о домашнем аресте для своего подопечного. По словам представителя защиты, Емельянов – сирота, у него на иждивении находятся бабушка и прабабушка. Кроме того, он болен астмой, что не позволяет находиться в СИЗО.

Следователь просил об аресте на два месяца, прокурор его поддержал. Главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов пришел на заседания к Емельянову в качестве доверителя и готов был внести за него залог в размере 700 тысяч рублей.

Ранее в СК сообщили о задержании пятерых подозреваемых в насилии против сотрудников Росгвардии. Их подозревают в преступлении по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как считает следствие, 27 июля на улице Рождественка Александр Мыльников совместно с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым, повалив на землю сотрудника Росгвардии, ударили его ногами. Росгвардеец в это время обеспечивал общественный порядок.

Подозреваемый Андрей Баршай, полагает СК, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. В своем ходатайстве следствие просит заключить под стражу до 14 декабря Емельянова, Баршая, Лесных и Мартинцова, а в отношении Мельникова избрать домашний арест.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.