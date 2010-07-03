Московское метро отсудило 55 тысяч рублей у организаторов акции 27 июля

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Коптевский суд столицы удовлетворил иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции протеста 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе суда уточнили, что с ответчиков солидарно взыскана сумма в 54 747 рублей. Также их обязали заплатить пошлину в 1 810 рублей. Дело рассматривала судья Лада Калюжная.

В столичной подземке посчитали, что из-за проведения акции были вынуждены задействовать дополнительных сотрудников для работы на станциях в выходной день.

Ранее московские суды взыскали с организаторов акции по искам Мосгортранса, столичного ГБУ "Автомобильные дороги" и ООО "Анкор" (ресторан "Армения") 1,2 миллиона, 3,4 миллиона и 241 тысячу рублей.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.