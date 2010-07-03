Суд удовлетворил иск "Автодора" к организаторам акции 27 июля в Москве

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Суд частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции, которая прошла 27 июля в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в суде.

"Исковое заявление удовлетворено частично", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, Коптевский суд взыскал с ответчиков ущерб в размере 3,4 миллиона рублей. В ходе заседания адвокаты организаторов акции заявили ряд ходатайств, однако они были отклонены.

Ранее суд удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам несогласованной акции 27 июля на 1 миллион 218 тысяч 591 рубль. В такую сумму был оценен ущерб, причиненный компании "простоем" (потерей рейсов) общественного транспорта.

Всего к организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.